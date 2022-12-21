Реконструированный участок трассы М-4 «Дон» между Батайском и Аксаем станет платным

Отрезок трассы М-4 «Дон» со 1072 по 1091 км (развязка на г. Волгодонск на М-4 «Дон» – пос. Суходольск Азовского района) после реконструкции станет платным. Информация об этом содержится в реестре заключений Главгосэкспертизы.

Согласно данным ведомства, проектная документация получила положительное заключение. Из наименования заявки следует, что после завершения реконструкции дорога будет эксплуатироваться на платной основе.

По данным правительства Ростовской области обновление данного участка является одним из этапов строительства обхода Аксая, стоимость которого составляет 117,3 млрд руб. Ранее сообщалось, что строительство обхода Аксая планируется завершить в начале лета 2023 года.

Анастасия Назарова