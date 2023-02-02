Utair ввел дополнительный рейс из Нягани в Екатеринбург

Авиакомпания Utair ввела дополнительный рейс из Нягани (ХМАО-Югра) в Екатеринбург. По зимнему расписанию рейсы будут осуществляться по вторникам и четвергам, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Вылет из Нягани запланирован на 10:50, из Екатеринбурга — на 13:45. Время в пути составит два часа. Стоимость билетов начинается от 4091 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Авиакомпания открыла в Ханты-Мансийском автономном округе 15 новых маршрутов и нарастила частоты по имеющимся направлениям. Прямой рейс из Нягани в Екатеринбург важен для наших пассажиров, и одной частоты в неделю было недостаточно — поэтому в январе добавили дополнительный рейс»,— пояснил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Напомним, со 2 июня Utair начнет летать из Нижневартовска (ХМАО-Югра) в Сочи. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737 по пятницам и воскресеньям до 24 сентября. По предварительной информации, вылет из Нижневартовска будет осуществляться в 18:20, а из Сочи — в 10:15. Указано местное время. Время полета составит около пяти часов. Билеты в продаже от 15 тыс. руб.

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Диана Сунагатуллина