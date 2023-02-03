Проверка слуха

Может ли кофе вызывать зависимость? Какой фильм признан самым матерным по версии Книги рекордов Гиннесса? И кто является автором фразы о некурящих и непьющих «сволочах»? Об этом — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

Синдром отмены

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Кофеин вызывает зависимость сродни наркотической?

Исследование, проведенное немецкими учеными, подтвердило прямую взаимосвязь между количеством выпиваемого кофе и тягой к кофеину. Было установлено, что у большинства людей, которые пьют три и более чашки в день, проявлялась именно тяга к кофеину, то есть потребность, а не любовь к напитку. Те же, кто употребляет кофе редко, пьют его из-за вкуса, а не из-за необходимости получить стимуляцию.

Главная причина в том, что кофеин на биохимическом уровне помогает нам чувствовать себя бодрее. У человека, пьющего кофе постоянно, вырабатывается толерантность к кофеину, и в случае резкого отказа кофеман будет испытывать повышенную утомляемость, сонливость, головную боль, снижение концентрации и даже депрессивное состояние. Такой абстинентный синдром несложно предотвратить, если уменьшать количество потребляемого кофеина постепенно.

Но можно ли назвать зависимостью привычку к питью больших объемов, например, кофе? В разумных дозировках кофеин не вредит здоровью: например, американский регулятор называет безопасной дозой 400 мг кофеина в день — это те самые три-четыре чашки, которые немецкие ученые определили порогом устойчивой тяги к кофеину. Но в больших объемах кофе не оказывает существенного негативного влияния на поведение человека, а потому сравнение зависимости от кофе с наркотической некорректно.

Вердикт — это полуправда.

Спорт вне политики

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Футболистов киевского «Динамо» расстреляли из-за победы в «матче смерти» в 1942 году?

Игра, которая вошла в историю как «матч смерти», действительно состоялась в Киеве летом 1942 года. Правда, в матче принимал участие не «Динамо», а клуб «Старт», за который выступали бывшие футболисты киевских «Динамо» и «Локомотива», оказавшиеся в оккупации и работавшие на хлебозаводе.

6 августа 1942 года «Старт» разгромил германскую команду Flakelf со счетом 5:1. Немцы собрали усиленный состав и назначили реванш. Согласно распространенной в СССР версии, перед игрой в раздевалку к «Старту» зашел немецкий офицер и под угрозой смерти потребовал поддаться. Команда не подчинилась, выиграла 5:3 и якобы была расстреляна в полном составе.

Действительно, вскоре после того матча немцы арестовали десять из пятнадцати его участников. По разным данным, их обвинили то ли в краже муки с хлебозавода, то ли в наличии воинских званий, поскольку изначально «Динамо» была клубом НКВД. Один был замучен на допросе в гестапо, одного отпустили, а восемь человек отправлены в концлагерь. Там были расстреляны трое из-за некоего инцидента, не связанного с матчем, а остальные дожили до конца войны. Итого из пятнадцати игроков «Старта» погибли только четверо.

Расследованием обстоятельств тех событий в начале 70-х занялась прокуратура Гамбурга. Германские следователи собрали показания нескольких участников той встречи. И они рассказали, что никто не принуждал их проигрывать немецкой команде. Но легенда о героическом «матче смерти» прочно закрепилась в советской художественной литературе.

Вердикт — это неправда.

Не друг и не враг, а как?

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Говорил ли Антон Чехов: «Если человек не курит и не пьет, поневоле задумаешься, а не сволочь ли он»?

Автор известен своими афоризмами, поэтому допустить, что он мог написать что-то подобное, действительно несложно. Но несмотря на то, что эта фраза очень распространена, в Национальном корпусе русского языка ничего подобного найти не удалось, причем ни по точной цитате, ни по отдельными фразам из нее. Нет такого высказывания и в полном собрании сочинений Антона Чехова.

Упоминание «непьющих и некурящих сволочей» прозвучало в 91-м году в исполнении артиста Игоря Волкова в моноспектакле «Веселенькое кладбище» по мотивам произведений Чехова. Вероятно, именно там это выражение появилось впервые, однако оно не было взято из какого-либо текста классика, а придумано создателями спектакля. Но спустя 10 лет в третьем сезоне сериала «Убойная сила», вышедшем в 2001 году, это выражение уже прямо приписывалось Антону Павловичу.

Впрочем, в отечественной литературе порой встречались похожие мысли. Так, например, Воланд в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» говорил: «Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих».

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.

Доверительный взгляд

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Зрачки расширяются, когда смотришь на человека, в которого влюблен?

Причин, по которым глазной зрачок меняет свой размер, несколько, и чаще всего это происходит рефлекторно из-за внешних раздражителей — в первую очередь как реакция на изменение уровня освещенности, но не только. На увеличение диаметра зрачка могут повлиять патологии и травмы глаза или мозга, реакция на боль, прием различных препаратов, в том числе наркотических, алкоголя, и, наконец, сексуальное возбуждение.

Первым реакцию зрачка на привлекательный объект описал американский психолог Экхард Хесс в конце 1950-х. Он фиксировал размер зрачка своего помощника при взгляде на разные картинки, и самая выраженная реакция была на изображение привлекательных девушек. Правда, на этом эксперимент закончился.

Уже в наше время норвежские психологи выяснили, что зрачки женщин, находящихся в овуляторной фазе цикла, демонстрируют выраженную реакцию на фото их партнеров и возлюбленных. А американские физиологи объяснили расширение зрачков при взгляде на сексуальный объект выбросом дофамина и окситоцина, которые активно вырабатываются во время подготовки к близости.

Однако расширение зрачков не всегда бывает связано с сексуальными намерениями. Исследование нидерландских ученых показало существование прямой взаимосвязи между расширением зрачков и уровнем доверия к собеседнику.

Вердикт — это полуправда.

Нецензурное искусство

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Правда ли, что «Волк с Уолл-стрит» — самый матерный фильм по версии Книги рекордов Гиннесса?

В сети распространено мнение, что в черной комедии Мартина Скорсезе содержится самое большое количество ругательств — 687 непечатных слов, то есть в среднем почти четыре штуки в минуту. И за это картина удостоилась попадания в самую известную Книгу рекордов.

Фильм действительно установил мировой рекорд по версии специальной комиссии Гиннесса в номинации «Наибольшее количество нецензурной брани в одном фильме». Но потом произошла непредвиденная ситуация: рекорд «Волка с Уолл-стрит» был побит всего через несколько суток после старта продаж издания за 2015 год, где рассказали о рекорде картины Скорсезе.

Комиссия Гиннесса установила, что в малобюджетном канадском фильме под названием «Срам-ТВ» содержится аж 868 ругательств — это около восьми бранных слов в минуту, что в два раза больше, чем в «Волке с Уолл-стрит». Собственно, это неудивительно: по сюжету, устав от цензуры, три приятеля решили запустить собственный канал в интернете, где они смогут творить все, что им заблагорассудится.

Вердикт — это неправда.