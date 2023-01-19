В Самаре предложили застроить высотками проспект Юных Пионеров

В Самаре на общественные обсуждения вынесли проект застройки в Кировском районе на пр. Юных Пионеров. О.Г. Вахрамов подал заявление на предоставление разрешения на отклонение от параметров строительства. Документ размещен на сайте городской администрации.

Речь идет об участке площадью три тыс. кв.м. Проектом предполагается строительство жилых зданий с числом паркомест из расчета: одно место на две квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Ранее в Самаре на территории исторического поселения открыли магазин «Пятерочка». Его построили под видом выставочного зала.

Георгий Портнов