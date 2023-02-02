Власти Крыма хотят конфисковать активы 12 украинских банков

В Крыму хотят национализировать активы 12 украинских банков. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на Госсовет республики.

В настоящее время региональный парламент разрабатывает проект соответствующего постановления. Как сообщает издание, конфискации будут подлежать земельные участки, офисы, склады и другая коммерческая недвижимость банков «Форум», «Финансы и кредит», Укрсиббанка, Имэксбанка и других финансовых организаций Украины. В состав имущества, подлежащего национализации, включили детский медицинский центр «Чайка» в Евпатории, спорткомплекс клуба «Динамо-Киев» и пансионат «Прибрежный» в Ялте.

Ранее в Крыму объявили о включении в перечень объектов, подлежащих национализации, имущества иностранных бизнесменов, совершающих в отношении России недружественные действия.

Анастасия Донскова

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