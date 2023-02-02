СМИ: глава Diesel может уйти в отставку

Итальянские СМИ, специализирующиеся на новостях мира моды, сообщают о предстоящем уходе Эральдо Полетто с поста генерального директора дизайнерской компании Diesel. По данным издания Pambianco News, ссылающегося на подтверждение в самой Diesel, уход Эральдо Полетто связан «с семейными обстоятельствами» и решением «вернуться в США». Между тем официальных заявлений по этому поводу Diesel пока не делал. Имена возможных преемников также не называются.

Эральдо Полетто был назначен генеральным директором Diesel совсем недавно, в мае 2022 года. Он сменил на этом посту Массимо Пьомбини, который руководил компанией с февраля 2020 года. До этого Полетто возглавлял американское отделение Diesel и в целом около 30 лет проработал в мире моды и ритейла. В его послужном списке руководящие посты в Stuart Weitzman, Salvatore Ferragamo, Furla, Retail Brand Alliance.

Алена Миклашевская