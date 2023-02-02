Все последствия сбоя городских информационных систем Санкт-Петербурга ликвидируют к 3 февраля

Восстановительные работы после масштабного сбоя на одной из систем хранения данных распределенного регионального центра обработки данных Санкт-Петербурга, обслуживающего городские информационные сервисы, завершатся 3 февраля. Об этом рассказал вице-губернатор Станислав Казарин.

«В течение ночи на 2 февраля нашими специалистами были проведены восстановительные работы с системой хранения данных. Работы проведены успешно, производительность системы восстановлена. В настоящее время проводятся работы по восстановлению работы ГИС, пострадавших от сбоя. В течение суток эти работы планируется завершить»,— написал чиновник в своем Telegram-канале «Казарин в цифровом эфире».

Ряд городских информационных сервисов Петербурга вышли из строя накануне, 1 февраля. Проблема коснулась порталов «Здоровье петербуржца», «Горздрав» и «Наш Санкт-Петербург». Также вышел из строя сервис отслеживания геопозиции общественного городского транспорта, подающий информацию в 2ГИС и транспортные сервисы «Яндекса». Проблема коснулась также оплаты парковки в центре города. Смольный уже объявил, что не будет штрафовать водителей за неоплату парковочных мест 2 февраля.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург