Скандальный футболист Александр Кокорин, который сейчас выступает за кипрский клуб «Арис», дал большое интервью одному из российских блогеров. Фраза о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, стала самой цитируемой в СМИ. Однако спорное утверждение футболиста оставило в тени все то, что он хотел сказать российским болельщикам. В этом уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кокорин дает уже далеко не первое интервью после нашумевшей истории с судимостью и заключением. И каждый раз слова футболиста цитируют очень избирательно и почему-то пытаются выставить бывшего игрока российской сборной каким-то недалеким, ограниченным человеком, который несет ерунду.

Сейчас та же история. Цитировали в основном два момента — фразу о том, что каждый должен отсидеть в тюрьме и историю про отпуск за 60 млн руб. А интервью в интернете идет полтора часа. И эти фразы даже не полпроцента от всего, что сказал Александр, причем сказал искренне. О том, как у него не было детства, о том, как он любит сына, о том, что он верующий человек. Все это осталось в тени пары фраз. И я не удивлен тому, как нелицеприятно Кокорин говорил о журналистах.

Телеканалы в свое время сделали из футболиста настоящего монстра, и даже блогер Сергей Брейн, который брал у игрока интервью, признавался, что верил историям прессы: «Пропаганда работает, потому что до того, как я стал с тобой общаться, мне знакомые говорили, что ты нормальный парень. А я был уверен, что такого не может быть, и вы все зазнались. У многих возникает негативная реакция до того момента, пока они с тобой не познакомятся ближе».

Совет, который Алексндр Кокорин дал всем, кто делал выводы о его жизни по материалам в СМИ, вряд ли соответствует тому образу, который так долго и старательно эти ресурсы рисовали: «Никогда не судите людей по тому, что вы где-то услышали. Есть возможность, познакомьтесь. Нельзя вообще никого осуждать, занимайтесь своей жизнью. Если вы занимаетесь чужими, разбираетесь, комментируете, у вас не хватит времени на свою».

Я вообще рекомендую посмотреть все интервью с Александром Кокориным. Там немало историй и про брендовые покупки, и про знаменитое шампанское по €500 за бутылку, и, конечно, про тюрьму, куда ж без этого.

Понятно, что позиция свободного, богатого, успешного человека, который в 16 лет уже зарабатывал несколько тысяч долларов в месяц, а в 19 купил квартиру в Москве, зайдет не всем, но, уверен, заставит задуматься многих. Например, об адекватности оплаты труда в футбольном мире. Но, кстати, на вопрос деньги или честь, Александр Кокорин ответил — честь. И ему искренне хочется верить. По крайней мере, я не почувствовал в его ответах фальши.

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