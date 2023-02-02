ВС Башкирии оставил под арестом бывшего высокопоставленного сотрудника СКР

Верховный суд Башкирии оставил без изменения постановление Ленинского райсуда Уфы от 26 января о заключении под стражу 38-летнего экс-руководителя Нефтекамского межрайонного следственного отдела Вадима Саляхова, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики. С апелляционной жалобой обращался его адвокат.

Как сообщал «Ъ-Уфа», бывший начальник следственного отдела Вадим Саляхов арестован до 24 марта. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ). По версии следствия, он получил 2 млн руб. от своего знакомого для последующей передачи сотрудникам полиции.

Майя Иванова

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