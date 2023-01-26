Бывшему следователю помешали хорошие связи

Бывший начальник Нефтекамского межрайонного следственного отдела Вадим Саляхов арестован до 24 марта. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 2 млн руб. от своего знакомого для последующей передачи сотрудникам полиции. В 2017 году Вадим Саляхов занял третье место в ведомственном конкурсе на звание лучшего сотрудника. Адвокат обвиняемого от комментариев отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Уфы по ходатайству следствия арестовал до 24 марта бывшего руководителя Нефтекамского межрайонного следственного отдела 38-летнего Вадима Саляхова. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, он обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ). Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, а также штраф в размере от 1,5 млн руб. до 3 млн руб.

Как следует из сообщения, Вадим Саляхов получил от своего знакомого 2 млн руб. «для передачи их в качестве взятки должностным лицам органов внутренних дел».

Необходимость ареста следователь мотивировал тем, что обвиняемый «долгое время проходил службу на руководящих должностях в системе органов следственного управления и может воспрепятствовать производству по уголовному делу путем использования знакомств в правоохранительных органах».

Вадим Саляхов и его адвокат возражали против ходатайства следствия, предлагая домашний арест.

Как следует из открытых источников, Вадим Саляхов работал в структуре Следственного комитета РФ (СКР) с 2008 года. В 2016 году он возглавил Нефтекамский межрайонный следственный отдел в звании майора юстиции. Этот следственный отдел, по информации собеседника «Ъ-Уфа», 24 января возбудил против Вадима Саляхова уголовное дело.

В сентябре 2017 года, по информации на сайте регионального управления СКР, Вадим Саляхов занял третье место в номинации «Лучший руководитель межрайонных следственных отделов и следственных отделов главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации» в ежегодном конкурсе на звание лучшего сотрудника СКР.

По неофициальным данным, Вадим Саляхов покинул службу в 2021 году, после того как был задержан в Уфе сотрудниками ГИБДД после ДТП.

Где работал Вадим Саляхов после отставки, выяснить не удалось. По данным Kartoteka.ru, в октябре 2021 года Вадим Рафаэлевич Саляхов (такие же данные и у экс-главы Нефтекамского отдела СКР) был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом его деятельности являлась «деятельность по расследованию». ИП просуществовало менее года.

Адвокат Рустэм Шарафутдинов, представляющий интересы Вадима Саляхова, от комментариев отказался, сославшись на отсутствие соответствующего разрешения со стороны своего подзащитного.

Булат Баширов