Банк «Синара» в апреле протестирует цифровой рубль в Свердловской области

Банк «Синара» является участником пилотного проекта по запуску цифрового рубля, рассказал на пресс-конференции директор по развитию розничного бизнеса банка Алексей Луценко. «Давайте дождемся апреля, потому что в апреле заявлен по дорожной карте запуск пилотного тестирования проекта на реальных клиентах, но в ограниченном режиме»,— уточнил он.

Как пояснил заместитель начальника уральского ГУ Банка России Сергей Коровин, цифровой рубль не будет аналогом биткойна, а станет «третьей формой» рубля. «В том году тестировали платформы цифрового рубля, в этом году будут тестироваться на клиентах. Массово жители Свердловской области получат эти возможности проведения операций с цифровым рублем позднее. Отдельные счастливчики, которые примут участие, получат возможность в этом году протестировать эти операции»,— отметил Сергей Коровин.

Напомним, совет Госдумы поставил в повестку к первому чтению законопроект о цифровом рубле, внесенный депутатами в канун Нового года. Документ наделяет Банк России полномочиями по созданию и управлению инфраструктурой для функционирования новой формы национальной валюты. В ЦБ рассчитывают на принятие законопроекта в весеннюю сессию, а пилотный проект с использованием реальных цифровых рублей обещают начать в апреле.

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Диана Сунагатуллина