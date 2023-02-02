Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пескову неизвестно о мероприятиях по случаю годовщины военной операции на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, будут ли проводиться какие-либо мероприятия по случаю годовщины военной операции на Украине 24 февраля.

«Мне неизвестно о том, чтобы какие-то мероприятия планировались в этой связи»,— сказал господин Песков на пресс-колле, отвечая на соответствующий вопрос.

Его также спросили о материалах, которые Москва, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, готовит к годовщине военной операции. Представитель Кремля перенаправил этот вопрос в МИД. Господин Лавров говорил, что Москва готовит «некоторую такую "отчетность" о том, что происходило за этот год».

Подробнее о 344-м дне после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...