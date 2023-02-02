Пескову неизвестно о мероприятиях по случаю годовщины военной операции на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, будут ли проводиться какие-либо мероприятия по случаю годовщины военной операции на Украине 24 февраля.

«Мне неизвестно о том, чтобы какие-то мероприятия планировались в этой связи»,— сказал господин Песков на пресс-колле, отвечая на соответствующий вопрос.

Его также спросили о материалах, которые Москва, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, готовит к годовщине военной операции. Представитель Кремля перенаправил этот вопрос в МИД. Господин Лавров говорил, что Москва готовит «некоторую такую "отчетность" о том, что происходило за этот год».

Подробнее о 344-м дне после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек