Новосибирская компания Игоря Кима планирует приобрести российскую структуру автоконцерна Volkswagen

Новосибирское АО «ЦК» обратилось в федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении доли (100%) в уставном капитале московского ООО «ФВФУ РУС» (Фольксваген Груп Рус). ФАС рассмотрит заявление в течение тридцати дней.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «ЦК» является дочерней структурой ООО «ДНК» предпринимателя Игоря Кима. Господин Ким - член совета директоров и совладелец Экспобанка, он также владеет несколькими компаниями группы «Астон».

ФВФУ РУС - на российском рынке с 2007 года, является подразделением Volkswagen Financial Services AG - крупнейшего в Европе провайдера финансовых услуг в автомобильном бизнесе. Как ранее писал «Ъ», в связи с западными санкциями Volkswagen принял решение приостановить работу в России - в марте компания прекратила производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде до особого распоряжения. В октябре сообщалось, что автоконцерн Volkswagen рассматривает разные сценарии видения бизнеса в России, в том числе продажу своего дочернего предприятия «Фольксваген Груп Рус».

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Оксана Павлова