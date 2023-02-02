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Коммерсантъ FM
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Три добровольца из Турции прибыли в Запорожскую область для участия в военной операции

Три человека из Турции присоединились к добровольческому батальону имени Павла Судоплатова в Запорожской области. Они объяснили это желанием «поддержать наших русских братьев». Ранее в январе к этому батальону присоединились граждане Сербии и Швеции.

Один из добровольцев с позывным «Лаз» сказал ТАСС, что, по его мнению, в Турции «хорошо отнесутся» к его решению, так как у Москвы и Анкары хорошие отношения. Он считает, что против них «не украинцы и не украинские войска». Другой доброволец с позывным «Узун» сказал российскому госагентству, что, по его мнению, РФ «воюет не против Украины, а против нацистов, которые управляют Украиной».

Добровольческий батальон имени Судоплатова начал формироваться в сентябре 2022 года по инициативе Евгения Балицкого, которого после присоединения Россией Запорожской области назначили врио главы региона. По информации «РИА Новости», всего в батальон входят больше 600 человек. Как сообщал телеканал Минобороны РФ «Звезда», основными задачами формирования являются патрулирование и охрана гражданских объектов.

Отметим, что на стороне Украины воюет добровольческий тюркский батальон «Туран». Его возглавляет гражданин Киргизии Алмаз Кудабек-оглы, который ранее работал в России. На родине против него возбуждено уголовное дело за участие в боях на стороне другого государства.

О ходе российско-украинского конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

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