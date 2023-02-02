С осужденных застройщиков ЖСК «Кубанские просторы-1» взыскивают 246 млн рублей

Конкурсный управляющий ЖСК «Кубанские просторы-1» подал в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о привлечении председателя правления кооператива Дениса Мазуренко и Алексея Пидоря к субсидиарной ответственности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

Размер ответственности составляет 246,6 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в ноябре 2019 года Денис Мазуренко был осужден на три года колонии общего режима за обман 312 покупателей квартир в незаконно возведенном жилом комплексе на улице Куликова поля, 10 в Краснодаре. В сентябре 2014 года он приобрел в собственность ЖСК земельный участок, а также открыл банковские счета для возможности привлечения денежных средств пайщиков в безналичной форме на строительство многоквартирного жилого дома. Деньги поступали на счета кооператива с сентября 2014-го по апрель 2018 года. С покупателями Мазуренко заключал договоры на предоставление им права собственности. Как было установлено в зале суда, председатель ЖСК, заранее понимая, что договорные обязательства не будут выполнены, путем обмана похитил у пайщиков около 343,6 млн руб.

Алексея Пидоря суд признал виновным в мошенничестве в июле 2020 года, он был осужден на 3,5 года колонии общего режима. Суд установил, что бизнесмен похитил средства покупателей ЖСК «Кубанские просторы-1» в сумме 205 млн руб. Согласно материалам дела, Алексей Пидоря с сентября 2014 по апрель 2018 года вступил в преступный сговор с неустановленным лицом и разработал план хищения денежных средств путем обмана. Предприниматель заключал с гражданами договоры об участии в ЖСК, целью договоров являлось приобретение квартир на стадии строительства. Полученные средства злоумышленники присвоили.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЖСК «Кубанские просторы-1» зарегистрировано в 2014 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Финансовые данные не опубликованы.

Кооператив «Кубанские просторы-1» в 2021 году был включен в Единый реестр проблемных объектов.

Тат Гаспарян

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