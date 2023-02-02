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Коммерсантъ FM
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Лавров считает, что на роль «следующей Украины» планируют Молдавию

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Молдавию «приглядывают» на роль «следующей Украины». По его словам, президент Молдавии Майя Санду готова «практически на все», в том числе объединить Молдавию с Румынией.

«Сейчас на эту роль приглядывают Молдову»,— сказал Сергей Лавров телеканалу «Россия 24» и «РИА Новости».

«Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все»,— сказал он.

Летом экс-президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что Майя Санду и «ее внешние хозяева» провоцируют дестабилизацию ситуации в стране. Он говорил, что планируется военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии, а также размещение войск НАТО на ее территории.

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