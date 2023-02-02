«Дамате» нарастила производство утки в Ростовской области на 65% в 2022 году

Группа компаний «Дамате» в прошлом году выпустила 17,9 тыс. т утки в убойном весе. Это на 65% больше результатов предудущего года, сообщает пресс-служба агрохолдинга.

В «Дамате» отмечают, что положительная динамика достигнута благодаря планомерной реализации птицеводческого проекта в Миллеровском районе Ростовской области.

В прошлом году в рамках восстановления ООО «Новые утиные фермы» был введен в эксплуатацию инкубатор, площадки для родительского стада, площадки выращивания товарной утки, перерабатывающий завод, а также цех производства комбикормов. Группа компаний завершила формирование родительского стада утки численностью 70 тыс. голов.

Ранее сообщалось, что «Дамате» увеличила производство индейки в Ростовской области на 21%.

Анастасия Назарова