В Челябинской области рынок автомобилей с пробегом упал на 23% в 2022 году

В 2022 году жители Челябинской области приобрели 116,2 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это почти на 23% меньше, чем в 2021 году, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По объему рынка машин с пробегом Челябинская область занимает девятое место среди регионов РФ с долей 2,4%. В целом по стране падение продаж подержанных легковых автомобилей составило 18,8% к 2021 году. Всего куплено 4,86 млн машин.

Лидерами вторичного рынка традиционно остались Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит более 12% от всех купленных машин с пробегов в стране. В тройке лидеров Краснодарский край, где продано 251,4 тыс. автомобилей (-16,9%). В топ-30 регионов по объему рынка подержанных машин, почти все показали снижение продаж. Исключение – Чеченская Республика, где вторичный рынок увеличился на 0,7%. Наибольшее падение зафиксировано в Пермском крае – на 26,1%.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», продажи новых легковых автомобилей в Челябинской области по итогам 2022 года снизились на 59,3%, до 15,9 тыс.