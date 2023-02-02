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Коммерсантъ FM
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В результате пожара в строительном городке Севастополя погибли восемь рабочих

Под Севастополем сгорели бытовки, в которых проживало более 100 рабочих, занятых строительством трассы «Таврида», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В МЧС сообщили, что разбор завалов уже завершен, погибли восемь человек, пострадали двое.

По словам губернатора, ЧП произошло в строительном городке ДСК, субподрядчика компании ВАД. Он отметил, что двое пострадавших при пожаре находятся в больнице, их состояние стабильное.

Как сообщили «Ъ» в правительстве города, специалисты не исключают, что число погибших и пострадавших от пожара будет расти в течение дня.

В СКР по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело по факту инцидента (ч. 3 ст. 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Среди возможных причин возникновения пожара следователи отрабатывают версии с замыканием проводки либо неисправностью электроприбора.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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