Главе СК доложат о смягчении приговора по делу о взрыве газа в Нижнем Новгороде

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю нижегородского управления ведомства Айрату Ахметшину доложить о причинах вынесения мягкого приговора учредителю «Городской газовой службы» Максиму Бязину. Автозаводский суд Нижнего Новгорода назначил ему два года ограничения свободы после взрыва газа в доме №17 на улице Краснодонцев, где его компания меняла оборудование.

Следствие установило, что к взрыву привело нарушение сотрудниками «Городской газовой службы» правил безопасности, дом пришлось расселять. Защита предпринимателя доказала, что замена шланга не относится к газоопасным работам. Суд переквалифицировал действия Максима Бязина на статью 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») и отменил наказание за истечением сроков давности.

Александр Бастрыкин также поручил Айрату Ахметшину представить доказательства, на которых основывался суд при вынесении приговора.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Приволжье» «Дело вышло шлангом».

Елена Ковалева