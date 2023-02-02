Шесть случаев заболевания корью подтверждено в Республике Алтай

В Республике Алтай выявлено шесть случаев заболевания корью, сообщает управление Роспотребнадзора. Все случаи – завозные. Это «иностранные граждане, прибывшие в регион для осуществления трудовой деятельности, не имеющие данных о вакцинации против кори».

По данным ведомства, установлен круг контактных лиц, проведена иммунизация, за ними проводится ежедневное медицинское наблюдение.

В середине января повышенный уровень заболеваемости корью был отмечен в Новосибирской области – с декабря было выявлено несколько десятков случаев. Также заболеваемость была отмечена в Красноярском и в Алтайской крае.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова