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Коммерсантъ FM
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В Забайкалье за взятку от осужденных задержан начальник колонии

В городе Нерчинске Забайкальского края задержан начальник исправительной колонии №1 Андрей Замолотских, подозреваемый в получении взятки в размере 300 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

«По версии следствия, подозреваемый получил взятку за покровительство в отношении нескольких заключенных. В настоящее время он задержан, на рабочем месте и по адресу проживания проведены обыски, допрашиваются свидетели»,— уточняется в сообщении ведомства.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и «решен вопрос об избрании в его отношении меры пресечения».

Влад Никифоров, Иркутск

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