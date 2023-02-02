Работникам трамвайного депо в Ярославле повысят зарплату

Работникам трамвайного депо АО «Яргорэлектротранс» повысят зарплату на 10% с 1 февраля, сообщили в мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

В декабре 2022 года 47 работников депо обратились к депутату Ярославской областной думы Эльхану Мардалиеву с жалобой на плохие условия труда и низкую зарплату. В январе проверку провела государственная инспекция труда, которая выявила ряд нарушений и направила предписание об их устранении. На проблемы обратила внимание и мэрия как собственник предприятия.

«По заработной плате было принято решение о повышении ее уровня по данной категории работников на 10% с 1 февраля. Это первый этап повышения заработной платы. Далее, исходя из имеющихся средств и ресурсов, будем рассматривать варианты дальнейшего увеличения. Уровень оплаты труда по данной категории работников должен вырасти»,— сказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии города Ярославля Сергей Волканевский.

В мэрии сообщили, что для сотрудников депо закуплена новая спецодежда, на отсутствие которой также жаловались работники.

Антон Голицын