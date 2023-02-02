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Липецкий производитель электромобилей предложил зафиксировать максимальную цену электроэнергии для зарядки

Липецкий производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предложил зафиксировать полоток стоимости электроэнергии для зарядки электротранспорта на ближайшие три-пять лет на уровне не выше 8 руб. за 1 кВт•ч, выяснил «Ъ». Такое предложение прозвучало на совещании в Минэкономики в конце прошлого года. По мнению «Моторинвеста», это поможет стимулировать развитие электромобилей в России. В качестве еще одного предложения от компании прозвучало введение обязательной квоты на электромобили в 10% от закупок машин в парки такси и каршеринга. Комментировать свои идеи в «Моторинвесте» не стали, в Минэкономики «Ъ» сказали, что они прорабатываются.

Отметим, что сейчас даже себестоимость электроэнергии в регионах России, как правило, выше 8 руб., а цена зарядки на электрозарядных станциях (ЭЗС) может доходить до 25 руб. По мнению участников рынка, такую инициативу возможно воплотить в жизни лишь при достаточном субсидировании со стороны государства. Квотирование же и вовсе не нашло понимания у компаний, развивающих проекты в сфере такси и каршеринга.

Автозавод компании «Моторинвест» в Краснинском районе Липецкой области открылся в конце сентября прошлого года. Специнвестконтракт на реализацию проекта был подписан в марте 2022 года, объем вложений — 13 млрд руб. По данным на конец 2022-го, там уже собрали около 400 электрокаров Evolute. В 2023 году компания рассчитывает произвести 10–15 тыс. машин.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ольга Никитина, Полина Смертина, Алина Савицкая, Мария Старикова

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