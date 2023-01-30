Экс-глава Пролетарского района Ростова назначен на пост замглавы администрации Таганрога

Бывший глава администрации Пролетарского района Ростова Егор Долматов назначен заместителем главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Уточняется, что Егор Долматов имеет диплом «Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса» (г. Шахты). Также он прошел обучение по программе магистратуры «Государственное и муниципальное управление», им получен диплом о профессиональной переподготовке «Управление ЖКХ» в Южном федеральном университете.

С 2015 по 2017 годы работал в администрации Ворошиловского района Ростова. С 2017 года возглавлял администрацию Пролетарского района.

Об увольнении Егора Долматова с должности руководителя администрации стало известно 25 января.

Анастасия Назарова