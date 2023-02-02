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Полиция Краснодара проверит маршрутчика, высадившего девочку-инвалида из-за отсутствия наличных

В Краснодаре полиция начала проверку по заявлению матери девочки-инвалида, которую водитель высадил из маршрутки из-за отсутствия наличных. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД по Краснодару.

Инцидент произошел в Краснодаре 31 января и был не первым случаем конфликта данного водителя с ребенком. Днем ранее девочка направлялась с занятий в коррекционной школе домой, в поселок Российский. Заметив, что ребенок хочет оплатить проезд картой, водитель заявил, что терминал сломан и оплата принимается только наличными. Денег при себе у школьницы не оказалось. Мать девочки отметила, что мужчина накричал на ребенка, но пассажиры оплатили проезд девочки и конфликт разрешился. На следующий день школьница направлялась домой тем же маршрутом и история повторилась. Ребенка высадили из автобуса. По словам матери, девочка прождала на улице полчаса и заболела.

В полиции Краснодара отметили, что по результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.

Анастасия Донскова

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Анастасия Донскова

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