Арестован начальник муниципальных физкультурно-оздоровительных клубов в Красноярске

Суд в Красноярске избрал меру пресечения начальнику физкультурно-оздоровительных клубов МАУ «Центр спортивных клубов» и поместил его под арест до 18 января, сообщает прокуратура Красноярского края.

По данным ведомства, проверка выявила, что за 2,5 года должностные лица только на территории Ленинского района Красноярска завысили на 10 тыс. число занятий, проводимых на спортплощадках. В результате, предоставляя ложные отчеты о якобы проделанной работе, служащие муниципального учреждения получали субсидии из городской казны. Этими средствами они распоряжались по своему усмотрению. Сумма ущерба составила более 18 млн руб.

Это четвертый фигурант дела о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Демография». Ранее под стражу заключены директор МАУ «ЦСК» Максим Кузнецов, его заместитель и специалист учреждения, уточнили в прокуратуре.

Анна Егорова