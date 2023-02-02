Количество погибших при пожаре в бытовках в Севастополе выросло до семи

Спасатели обнаружили тела еще двух погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе. Число погибших выросло до семи, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По информации «РИА Новости», также еще двоих рабочих госпитализировали с отравлением угарным газом и сильными ожогами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте возгорания

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте возгорания

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Первое сообщение о пожаре в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяной поступило МЧС в 2:19. Площадь пожара составила 200 кв. м, он потушен. По информации ТАСС, в модуле жили строители трассы «Таврида». Ранее сообщалось о пяти погибших.

Олеся Павленко