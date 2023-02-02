За сутки в ДТП на дорогах ХМАО погибли шесть человек

В среду, 1 февраля, на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано шесть ДТП, в которых шесть человек погибли и девять получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

В частности, на 724 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 39-летний водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo под управлением 36-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и пассажиры Lada, 15-летняя и две 18-летние девушки, от полученных травм скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее на 11 километре автомобильной дороги Нефтеюганск—Сургут (ХМАО-Югра) столкнулись два грузовика. В результате ДТП водители транспортных средств 1968 и 1988 годов рождения скончались на месте происшествия от полученных травм.

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Диана Сунагатуллина