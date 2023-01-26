В Югре произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками

На 11 километре автомобильной дороги Нефтеюганск—Сургут (ХМАО-Югра) столкнулись два грузовика, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. В результате ДТП водители транспортных средств 1968 и 1988 годов рождения скончались на месте происшествия от полученных травм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

«Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа»,— говорится в сообщении.

Ранее на трассе Нефтеюганск—Мамонтово в ДТП с «Газелью» погибли два человека. По предварительной информации 25-летний водитель легковушки, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью», которой управлял 35-летний водитель. Погибли водитель Honda и его 25-летний пассажир.

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Диана Сунагатуллина