Новосибирский мэр не считает для себя «актуальным» высказываться об отмене прямых выборов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не стал отвечать на вопрос о своем отношении к идее отмены прямых выборов главы города. Он был задан в ходе пресс-конференции мэра 2 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Не считаю сейчас актуальным для себя, по крайней мере, делать какие-то политические заявления на этот счет. Сегодня мэрия Новосибирска, как исполнительные орган муниципалитета, обременена другими проблемами, которые надо решать немедленно, сейчас, не откладывая на завтра»,– сказал господин Локоть.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», с предложением заменить прямые выборы мэра конкурсными процедурами выступила областная Общественная палата. 31 января в законодательном собрании региона прошло депутатское совещание, посвященное этому вопросу.

Коммунист Анатолий Локоть во второй раз был избран мэром Новосибирска в 2019 году. Срок его полномочий истекает в 2024 году.

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Валерий Лавский