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Коммерсантъ FM
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Евро превысил 77 руб. впервые с конца декабря

Курс евро торгуется на Мосбирже на уровне выше 77 руб. В последний раз европейская валюта достигла таких значений 30 декабря 2022 года.

К 7:25 стоимость евро выросла на 45 коп. и достигла 77,25 руб. Доллар торгуется на уровне 70,18 руб. (+36 коп.).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Биржевой курс доллара в конце января вернулся выше уровня 70 руб. после трехнедельного перерыва. Инвесторы постепенно наращивают вложения в иностранную валюту на фоне сокращения спроса на рубли со стороны экспортеров, а также скорого введения эмбарго на российские нефтепродукты.

Подробнее о причинах снижения курса рубля — в материале «Ъ» «На рубль давит потолок».

Леонид Уварчев

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