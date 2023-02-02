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Коммерсантъ FM
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«Известия» узнали об отказе продлевать туроператорам отсрочку на возврат денег по ковидным турам

Минэкономики не будет продлевать отсрочку исполнения обязательств перед клиентами по ковидным турам на 2023 год, сообщает «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве. Отсрочка действовала на протяжении 2,5 лет — с июля 2020 года. Как отмечает газета, такое решение стало для туроператоров неожиданностью.

В декабре 2022 года Госдума одобрила поправку, разрешающую правительству продлить действие постановления № 1073 об отсрочке обязательств туроператоров и на 2023 год. Однако Минэкономики не стало продлевать его.

По информации «Извести», в правительстве оценивают сумму невыплаченных туроператорами долгов в 1,5 млрд руб., тогда как представители туристического бизнеса оценивают ее в 4–6 млрд руб. Объем обязательств туроператоров перед клиентами на момент закрытия границ из-за пандемии составлял 44 млрд руб.

Анастасия Ларина

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