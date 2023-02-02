Bloomberg: Германия потратит $17 млрд на создание противоракетного щита

Власти Германии ведет переговоры с несколькими оборонными компаниями о поставках многослойного противоракетного щита, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Противоракетный щит будет состоять из нескольких систем ПВО разного производства. По словам источников, на это уйдет около $17 млрд.

По данным Bloomberg, правительство Германии обсуждает с Diehl Defence о закупке восьми противоракетных систем IRIS-T стоимостью $2-3 млрд. Кроме того, идут переговоры с Israel Aerospace Industries о поставке систем Arrow 3 стоимостью $4 млрд и с Raytheon о поставках американских Patriot за $10 млрд.

По словам источников агентства, противоракетный щит будет защищать Германию и соседние страны. Пресс-секретарь Минобороны Германии подтвердила только факт переговоров о поставке систем IRIS-T.

В апреле генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн говорил, что дислоцированные в Калининграде «Искандеры» могут достичь территории почти всей Западной Европы, тогда как у Германии нет «надежного щита». Тогда же он допускал, что Германия может купить системы противоракетной обороны у США или Израиля.

Анастасия Ларина