Руководство регионального оператора «Экология-Новосибирск» заподозрили в хищениях

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в связи с неисполнением договорных обязательств компанией «Экология-Новосибирск», являющейся регоператором по обращению с ТКО. Об этом сообщили в прокуратуре области. Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением регионального главка МВД по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным прокуратуры, по версии следствия, в 2018 году министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» заключили соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе. «Неустановленные лица из числа руководства ООО «Экология-Новосибирск» заведомо зная, что не будут исполнять в полном объеме договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности по договорам, начиная с 2018 года заключили договоры оказания услуг с юридическими лицами», — говорится в сообщении прокуратуры. Одна из фирм выполнила услуги на 75 млн руб., при этом 30 млн руб. из этой суммы, по версии следствия, не были оплачены ООО «Экология-Новосибирск».

При этом, рассказали в прокуратуре, средства, поступившие на расчетные счета «Экологии-Новосибирск» от граждан и организаций в сумме более 1 млрд руб. с целью хищения были перечислены аффилированному юридическому лицу.

ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «Вис») является регоператором с 2019 года. В декабре 2021 года компания подала в суд заявление о самобанкротстве, указав на наличие задолженности в размере около 1,85 млрд руб., основная часть — перед перевозчиками за услуги по транспортировке ТКО. В октябре 2022 года в компании было введено внешнее управление, но на прошедшем на этой неделе собрании кредиторы проголосовали за банкротство регоператора. В 2021 году ООО «Экология-Новосибирск» получило 3,46 млрд руб. выручки и 628,4 млн руб. убытка против 1,9 млн руб. чистой прибыли годом ранее. В октябре 2022 года в компании введено внешнее управление.

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Илья Николаев