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Коммерсантъ FM
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Посол Антонов: в посольстве США обходят запрет по найму неамериканцев

Российский посол в США Анатолий Антонов утверждает, что американское посольство обходит запрет на найм сотрудников без гражданства США. По его словам, в посольстве США в Москве работает более 130 сотрудников без американского гражданства.

«Сегодня, кстати говоря, очевидно, что российские рестрикции полностью американцами не выполняются. Они пытаются обойти их. Только по официальным данным сегодня в американском посольстве трудится более 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США»,— сказал господин Антонов (цитата по «РИА Новости»).

В апреле 2021 года в ответ на санкции Минфина США и высылку десяти российских дипломатов Россия запретила нанимать посольству США в Москве сотрудников без американского гражданства.

Российский посол также сообщил, что к 1 июля США покинут несколько десятков работников посольства России. По его словам, в конце 2022 года из США уехали более 40 сотрудников дипломатического представительства.

Анастасия Ларина

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