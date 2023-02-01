Арестован третий подозреваемый в подготовке убийства пристава в Анапе

Анапский городской суд на два месяца заключил под стражу 42-летнего мужчину по подозрению в организации заказного убийства судебного пристава. Об этом вечером 1 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Мужчина является одним из четырех фигурантом уголовного дела, возбужденого по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству организованной преступной группой, по найму, по мотивам политической, идеологической ненависти).

По данным следствия, жители Анапы 36-, 42-, 58- и 62 лет намеревались убить сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с помощью поджога. Для этого они искали наемника. Преступление предотвратили спецслужбы. Злоумышленников задержали при передачи зажигательной смеси исполнителям, в роли которых выступали сотрудники правоохранительных органов.

По данным федеральных СМИ, все подозреваемые являются членами организации «Профсоюза СССР»*.

Днем стало известно о том, что 58-летнего подозреваемого по данному делу суд арестовал до 30 марта 2023 года включительно. В отношении еще одного фигуранта суд рассмотрел административный материал по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ему арест на 13 суток. В СИЗО мужчина высказал негодование по поводу работы государственных органов, используя нецензурную брань. Он называл себя «гражданином СССР»* и оскорблял сотрудников полиции.

*Вероятно, организация «Профсоюз СССР» имеет связь с движением «Граждане СССР», которое признано экстремистским и запрещено в России.

Наталья Решетняк

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