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Коммерсантъ FM
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Глава департамента Минобороны Украины, призывавший легализовать референдум в Крыму, подал в отставку

Александр Лиев, занимавший пост временно исполняющего обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины, написал заявление об отставке. Это случилось на фоне публикации его интервью 2014 года, где чиновник заявлял о необходимости «услышать Крым» Киеву и «легализовать референдум» на полуострове.

«Я вчера написал ему сообщение, в котором попросил принять мою отставку и сегодня написал заявление»,— сказал господин Лиев изданию «Цензор.НЕТ». По информации СМИ, премьер-министр Украины Алексей Резников еще не рассматривал заявление чиновника.

Как врио руководителя департамента Минобороны Александр Лиев ответственен за оружейные контракты, заключаемые министерством (в том числе с зарубежными партнерами). Вчера, 31 января, ряд украинских изданий опубликовали сведения о биографии господина Лиева. В период президентства Виктора Януковича он занимал пост министра курортов и туризма Крыма. В марте 2014-го года он заявил, что украинским властям следует «легализовать референдум» в Крыму, посредством которого российские власти легитимизировали его включение в состав РФ.

О кадровых перестановках на Украине — в материале «Ъ» «На зачистке отечества».

Андрей Сапожников

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