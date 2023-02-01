Власти намерены привлекать белгородцев к ответственности за публикацию видеозаписей о работе ПВО

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях поддержал просьбу жительницы региона «решить вопрос с группами, выставляющими видео работы ПВО», которые «помогают ВСУ». «Сбрасывайте всю информацию нам нам, а мы вместе с военной прокуратурой будем принимать решения о привлечении жителей, размещающих данную информацию, к административной или уголовной ответственности»,— заявил глава региона.

Губернатор заметил, что законодательство «достаточно жестко регламентирует» публикацию таких данных: «Будем ждать от вас информации».

Как власти объясняют жителям макрорегиона невысокую вероятность вторжения с Украины — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин