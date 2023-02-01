МТС и МТС-Банк объявляют о запуске МТС Pay

Сервисом бесконтактной оплаты покупок телефоном смогут пользоваться владельцы карт других российских банков и абоненты всех операторов
Сервис включает в себя мобильное приложение MTC Pay и внешний NFC-модуль Pay Tag. Модуль можно закрепить на чехле телефона или самом устройстве. Pay Tag используют для бесконтактной оплаты картами различных российских банков. Платежи будут надежно защищены: данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде.
Стартовая версия Pay Tag станет доступна в начале февраля в Москве, а с марта NFC-модули появятся в магазинах МТС по всей России, в том числе и в Краснодарском крае. Оставить предзаказ на модуль можно уже сейчас.
Фото предоставлено ПАО "МТС". Реклама
«Для владельцев iPhone после ухода Аpple Pау с российского рынка пропала возможность расплачиваться смартфоном. Между тем многие успели оценить, насколько это удобно. Важно, что в приложение можно добавлять карты разных банков, в перспективе не только «Мир», но и других платежных систем», — комментирует директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
Тот, кто сделал предзаказ, узнает о готовности Pay Tag в SMS от банка. Подробности на сайте https://kuban.mts.ru/
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