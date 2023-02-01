МТС и МТС-Банк объявляют о запуске МТС Pay

Сервисом бесконтактной оплаты покупок телефоном смогут пользоваться владельцы карт других российских банков и абоненты всех операторов

Сервис включает в себя мобильное приложение MTC Pay и внешний NFC-модуль Pay Tag. Модуль можно закрепить на чехле телефона или самом устройстве. Pay Tag используют для бесконтактной оплаты картами различных российских банков. Платежи будут надежно защищены: данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде.

Стартовая версия Pay Tag станет доступна в начале февраля в Москве, а с марта NFC-модули появятся в магазинах МТС по всей России, в том числе и в Краснодарском крае. Оставить предзаказ на модуль можно уже сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено ПАО "МТС". Реклама

Фото предоставлено ПАО "МТС". Реклама



«Для владельцев iPhone после ухода Аpple Pау с российского рынка пропала возможность расплачиваться смартфоном. Между тем многие успели оценить, насколько это удобно. Важно, что в приложение можно добавлять карты разных банков, в перспективе не только «Мир», но и других платежных систем», — комментирует директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Тот, кто сделал предзаказ, узнает о готовности Pay Tag в SMS от банка. Подробности на сайте https://kuban.mts.ru/

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