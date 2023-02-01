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Подрядчик по содержанию Ленинского района устранил выявленные прокуратурой нарушения

В минтрансе Пермского края отреагировали на претензии прокуратуры к работе подведомственного министерству КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта», дорожно-эксплуатационная служба которого теперь отвечает за содержание улиц в центре города. Изданию URA.RU в министерстве сообщили, что все выявленные надзорным органом недочеты были оперативно устранены. «Отметим, в зимний период в первую очередь обеспечивается беспрепятственное и безопасное движение пешеходов. Особое внимание уделяется обработке противогололедными материалами и очистке от снега тротуаров, пешеходных переходов, парковочных карманов и остановочных площадок», — добавили в ведомстве.

Ранее прокуратура Ленинского района установила, что учреждение ненадлежащим образом организовало работу по расчистке проезжей части, парковочных карманов и тротуаров от снега и льда. Руководителю КГБУ было внесено представление.

Дорожно-эксплуатационная служба КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» получила полномочия по содержанию центрального планировочного района Перми этой осенью. Прежде центральный район обслуживал холдинг «Пермавтодор», договор с ним был расторгнут досрочно. После сильных снегопадов в декабре этого года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил начать работу краевого учреждения в центре Перми досрочно: не с 1 января 2023 года, а с декабря прошлого года. Ранее эти работы выполнялись подрядными организациями мэрии Перми.

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