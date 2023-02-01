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обновлено 08:26

Работа нового подрядчика по содержанию Ленинского района уже вызвала недовольство прокуратуры

Прокуратура Ленинского района Перми выявила в действиях КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края нарушения законодательства о благоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Установлено, что учреждение ненадлежащим образом организовало работу по расчистке проезжей части, парковочных карманов и тротуаров от снега и льда на территории Ленинского района Перми. Все это привело к трудностям в движении транспорта и пешеходов. По итогам проверки прокурором руководителю КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края внесено представление.

Напомним, дорожно-эксплуатационная служба КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» получила полномочия по содержанию центрального планировочного района Перми этой осенью. Прежде центральный район обслуживал холдинг «Пермавтодор», договор с ним был расторгнут досрочно. После сильных снегопадов в декабре этого года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил начать работу краевого учреждения в центре Перми досрочно: не с 1 января 2023 года, а с декабря прошлого года. Ранее эти работы выполнялись подрядными организациями мэрии Перми.

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