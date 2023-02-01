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Коммерсантъ FM
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Суд арестовал на два месяца бывшего вице-президента РЖД по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца бывшего советника генерального директора ОАО РЖД Михаила Акулова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ). Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда. Сумма ущерба не уточняется.

Михаил Акулов

Михаил Акулов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Михаил Акулов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Постановлением суда от 31 января 2023 года в отношении Акулова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 марта 2023 года»,— сообщили в пресс-службе суда. Фигуранту уже предъявлено обвинение. Другие подробности не приводятся.

В мае 2017 года по решению совета директоров ОАО РЖД Михаила Акулова освободили от должности вице-президента и члена правления. До 2019 года он занимал пост советника гендиректора компании. В настоящее время, по информации суда, Михаил Акулов вышел на пенсию.

Милена Костерева

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