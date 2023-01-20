В ТЦ «Пассаж» на месте Starbucks откроют кофейню DUO

В центре Екатеринбурга в торговом центре «Пассаж» на месте Starbucks откроется уральская кофейня DUO. Точку планируют открыть в середине февраля. Как рассказали представители компании, в 2023 году, помимо открытия точки в «Пассаже», в планах запуск пяти кофеен: четырех в Екатеринбурге и одной в Москве.

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«Открывая новый проект на месте ушедшего Starbucks в ТЦ "Пассаж", команда DUO намерена доказать, что вовсе не обязательно копировать фирменный бренд и стиль, чтобы показать превосходные результаты», — прокомментировал основатель кофеен Константин Матвеев. По его словам, стратегия DUO к 2030 году — это достичь годового оборота в 64 млрд руб. «В этом отношении емкость рынка Екатеринбурга ограничена, мы выработаем ее за 2-4 года. Уже сейчас нам нужно открываться в Москве, чтобы сделать 64 млрд руб., нужна столица», — добавил господин Матвеев.

В прошлом году компания открыла кофейню в БЦ «Высоцкий», назвав ее самой большой кофейней на Урале. Согласно данным сервиса «Спарк-Интерфакс» компания ООО «Дуо» была основана в 2017 году. По итогам 2021 года чистые активы компании составляют 8,8 млн руб., чистая прибыль 2,3 млн руб.

Напомним, в ТРЦ «Гринвич» на месте на месте Starbucks открылась кофейня Stars Сoffee. Одним из собственников сети является рэпер Тимати (Тимур Юнусов).

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Мария Игнатова