Американку, выгуливавшую теленка на Красной площади, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. руб. гражданку США Алисию Дей, задержанную за то, что она выгуливала теленка на Красной площади. Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам), сообщила «РИА Новости» пресс-служба суда.

В суде Алисия Дей заявила, что купила теленка на «Авито», чтобы спасти его от забоя, и хотела показать ему Красную площадь, передает агентство. Она также сказала, что не сопротивлялась требованиям полиции. При этом на американку также составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (сопротивление полиции). Ей могут грозить административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

По версии полиции, Алисия Дей, «являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных», использовала теленка в качестве «наглядной агитации» и выкрикивала лозунг «животные не еда», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на протокол суда. Теленка, по информации агентства, доставили в реабилитационный центр.

Эрдни Кагалтынов