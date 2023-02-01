Отменен приговор бывшему главе Отрадного

Суд отменил приговор о признании бывшего главы Отрадного Александра Бугакова виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности коммунальной организации с причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 169 УК РФ). Решение приняла кассационная инстанция. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердили в пресс-службе Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело в отношении бывшего градоначальника передано на новое рассмотрение. Александр Бугаков досрочно ушел с поста мэра Отрадного в сентябре минувшего года «по собственному желанию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: samregion.ru Фото: samregion.ru

Приговор бывшему главе Отрадного был вынесен летом минувшего года. Ему был назначен штраф в размере 100 тыс. руб. Также Александра Бугакова лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны — ООО «ГОТЭ» (входит в ГК «Полад» Виктора Попова) — о взыскании с осужденного 2,9 млн руб. ущерба.

Ранее в Отрадном стартовал конкурс по отбору кандидатур на пост нового градоначальника. Всего было подано около шести заявок. По данным местных СМИ, на пост мэра претендует первый заместитель главы Кинельского района Александр Мецкер. Перед этим он более 10 лет работал в администрации Отрадного.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «На кресло мэра претендуют шестеро».

Георгий Портнов