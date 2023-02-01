Замглавы Самары предложил ввести на 2023 год мораторий на рост арендной стоимости городской земли

Администрация Самары



Первый заместитель главы Самары Максим Харитонов предложил на 2023 год ограничить рост арендной стоимости земли, государственная собственность на которую не разграничена. Предложение прозвучало на круглом столе, посвященном увеличению коэффициентов при расчете стоимости аренды такой земли почти в 4 раза для предпринимателей.

Кроме того, предлагается в течение месяца создать рабочую группу, чтобы «детально разобраться» во всех вопросах.

Коэффициенты при определении арендной стоимости земли, государственная собственность на которую не разграничена, увеличены решением городской думы в конце минувшего года. Законопроект был предложен департаментом управления имуществом Самары.

Замглавы подчеркнул, что городские власти были вынуждены пойти на такой шаг, чтобы исполнить решение суда. Кроме того, чиновник отметил, что для некоторых бизнесменов цена аренды, наоборот, снизилась.

Ранее областное УФАС признало зависимость размера коэффициентов, к примеру, от вида торгового помещения или района, в котором он находится, «в отсутствие надлежащего экономического анализа и оценки факторов, влияющих на доходность земельного участка» нарушением закона о конкуренции.

Решение антимонопольной службы городские чиновники попытались оспорить в арбитражном суде, но суд встал на сторону УФАС. Судя по содержанию судебного решения от 2022 года, зависимость ставки от района города или вида объекта торговли создавала ситуацию, когда на одном рынке предприниматели, осуществляющие одинаковый вид деятельности, оказывались в заведомо неравных условиях.

По мнению предпринимателей, которые присутствовали на круглом столе, антимонопольная служба требовала изменить коэффициенты, а не увеличивать их.

Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Под покровом выборов».

Сабрина Самедова