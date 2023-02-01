Полиция Петербурга ищет неизвестного, избившего продюсера и блогера Анну Леонову

МВД по Санкт-Петербургу разыскивает злоумышленника, избившего вечером 29 января продюсера и блогера Анну Леонову из-за сделанного замечания. Сама женщина сейчас лечит последствия побоев дома.

«По предварительным данным, пострадавшая была избита неизвестным мужчиной во дворе дома. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,— говорится в сообщении пресс-службы полицейского главка.

Инцидент случился на Суворовском проспекте. По словам госпожи Леоновой, она сделала замечание неизвестному, справлявшему нужду в общественном месте, после чего тот набросился на нее с криками «Умри!» и сильно избил. Женщине диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, контузию придаточного аппарата и многочисленные гематомы.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины.

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