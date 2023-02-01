В Краснодаре из-за строительства трамвайной ветки снесут неоформленные гаражи

При проектировании новой трамвайной ветки в район Немецкой деревни в Краснодаре жители внесли 40 предложений. Неоформленные гаражи придется снести, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» замглавы города Владимир Архипов.

Основные предложения, поступали по поводу гаражей, размещенных по улице Круговой вдоль железнодорожной ветки «Краснодаржилдортранс».

«К сожалению, разработанный проект предусматривает обустройство автомобильной дороги и строительство трамвайной линии. Это необходимо сделать, другого места вдоль железнодорожных рельсов на этом участке нет», — отметил Владимир Архипов.

По его словам, неоформленные должным образом гаражи придется снести. Все предложения жителей рассмотрят в начале февраля на комиссии по землепользованию и застройке краевой столицы. Заключение о результатах общественных обсуждений опубликуют на официальном портале администрации и городской Думы Краснодара до 11 февраля.

Строительство всей ветки протяженностью порядка 14 км планируют завершить до конца 2024 года.

Администрация Краснодара, Краснодарского края и руководство ООО «Синара — Городские транспортные решения» подписали первое в истории кубанской столицы концессионное соглашение по прокладке новой трамвайной линии в сентябре прошлого года. Концессионное соглашение рассчитано на 25 лет. Новая трамвайная ветвь в западной части города соединит районы в пределах Западного трамвайного депо, Немецкой Деревни, спорткомплекса «Баскет-Холл» и протянется до улицы Московской. При этом работы будут синхронизированы с расширением дорожного полотна Ближнего Западного обхода. Общая протяженность новой трамвайной линии составит 35,6 км. Также в рамках соглашения за три года будет закуплено сто новых трамваев.

Тат Гаспарян

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