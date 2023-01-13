Проект западной трамвайной линии в Краснодаре подготовят в этом году

ООО «Синара — ГТР Краснодар» намерено направить на экспертизу проект линии трамвая на западе Краснодара в 2023 году, сообщает «РБК Краснодар». Работы будут проводиться в три этапа. На первом из них трамвайную ветку протянут от Западного депо до ЖК «Немецкая деревня». Укладку рельсов и шпал на западной линии должны начать в первой половине 2024 года.

Администрация Краснодара, Краснодарского края и руководство ООО «Синара — Городские транспортные решения» подписали первое в истории кубанской столицы концессионное соглашение по прокладке новой трамвайной линии в сентябре прошлого года. Концессионное соглашение рассчитано на 25 лет. Новая трамвайная ветвь в западной части города соединит районы в пределах Западного трамвайного депо, Немецкой Деревни, спорткомплекса «Баскет-Холл» и протянется до улицы Московской. При этом работы будут синхронизированы с расширением дорожного полотна Ближнего Западного обхода. Общая протяженность новой трамвайной линии составит 35,6 км. Также в рамках соглашения за три года будет закуплено сто новых трамваев.

Андрей Ульченко

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